plankton (PLANKTON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00381571$ 0.00381571 $ 0.00381571 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.68% שינוי מחיר (1D) -0.10% שינוי מחיר (7D) +3.11% שינוי מחיר (7D) +3.11%

plankton (PLANKTON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PLANKTON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLANKTONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00381571, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLANKTON השתנה ב -0.68% במהלך השעה האחרונה, -0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

plankton (PLANKTON) מידע שוק

שווי שוק $ 34.98K$ 34.98K $ 34.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.98K$ 34.98K $ 34.98K אספקת מחזור 998.57M 998.57M 998.57M אספקה כוללת 998,570,625.914014 998,570,625.914014 998,570,625.914014

שווי השוק הנוכחי של plankton הוא $ 34.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLANKTON הוא 998.57M, עם היצע כולל של 998570625.914014. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.98K.