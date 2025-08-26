PlanetWatch (PLANETS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.494584$ 0.494584 $ 0.494584 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.53% שינוי מחיר (1D) -5.63% שינוי מחיר (7D) -6.49% שינוי מחיר (7D) -6.49%

PlanetWatch (PLANETS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PLANETS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PLANETSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.494584, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PLANETS השתנה ב +0.53% במהלך השעה האחרונה, -5.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PlanetWatch (PLANETS) מידע שוק

שווי שוק $ 91.66K$ 91.66K $ 91.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 91.67K$ 91.67K $ 91.67K אספקת מחזור 4.50B 4.50B 4.50B אספקה כוללת 4,500,000,000.0 4,500,000,000.0 4,500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PlanetWatch הוא $ 91.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PLANETS הוא 4.50B, עם היצע כולל של 4500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 91.67K.