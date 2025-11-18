PJN מחיר היום

מחיר PJN (PJN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00014955, עם שינוי של 23.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PJN ל USD הוא $ 0.00014955 לכל PJN.

PJN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 149,510, עם היצע במחזור של 999.75M PJN. ב‑24 השעות האחרונות, PJN סחר בין $ 0.00010353 (נמוך) ל $ 0.00014955 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00288545, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003504.

ביצועים לטווח קצר, PJN נע ב +3.60% בשעה האחרונה ו +274.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PJN (PJN) מידע שוק

שווי שוק $ 149.51K$ 149.51K $ 149.51K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 149.51K$ 149.51K $ 149.51K אספקת מחזור 999.75M 999.75M 999.75M אספקה כוללת 999,745,272.25943 999,745,272.25943 999,745,272.25943

