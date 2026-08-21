Pixie Dust מחיר היום

מחיר Pixie Dust (DUST) בזמן אמת היום הוא $ 0.04590187, עם שינוי של 0.10% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUST ל USD הוא $ 0.04590187 לכל DUST.

Pixie Dust כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 121,416, עם היצע במחזור של 2.65M DUST. ב‑24 השעות האחרונות, DUST סחר בין $ 0.04465225 (נמוך) ל $ 0.04735371 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.084, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0282985.

ביצועים לטווח קצר, DUST נע ב -0.90% בשעה האחרונה ו +2.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 4.97K.

Pixie Dust (DUST) מידע שוק

שווי שוק $ 121.42K$ 121.42K $ 121.42K נפח (24 שעות) $ 4.97K$ 4.97K $ 4.97K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M אספקת מחזור 2.65M 2.65M 2.65M אספקה כוללת 98,441,838.00000001 98,441,838.00000001 98,441,838.00000001

שווי השוק הנוכחי של Pixie Dust הוא $ 121.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.97K. ההיצע במחזור של DUST הוא 2.65M, עם היצע כולל של 98441838.00000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.52M.