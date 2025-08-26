PinEye (PINEYE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0231311$ 0.0231311 $ 0.0231311 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +5.58% שינוי מחיר (1D) +67.99% שינוי מחיר (7D) +136.28% שינוי מחיר (7D) +136.28%

PinEye (PINEYE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PINEYE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINEYEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0231311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PINEYE השתנה ב +5.58% במהלך השעה האחרונה, +67.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+136.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PinEye (PINEYE) מידע שוק

שווי שוק $ 98.50K$ 98.50K $ 98.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 303.20K$ 303.20K $ 303.20K אספקת מחזור 300.51M 300.51M 300.51M אספקה כוללת 925,000,000.0 925,000,000.0 925,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PinEye הוא $ 98.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PINEYE הוא 300.51M, עם היצע כולל של 925000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 303.20K.