PinEye סֵמֶל

PinEye מחיר (PINEYE)

לא רשום

1 PINEYE ל USDמחיר חי:

$0.00032779
$0.00032779$0.00032779
+64.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
PinEye (PINEYE) טבלת מחירים חיה
PinEye (PINEYE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0231311
$ 0.0231311$ 0.0231311

$ 0
$ 0$ 0

+5.58%

+67.99%

+136.28%

+136.28%

PinEye (PINEYE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PINEYE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PINEYEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0231311, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PINEYE השתנה ב +5.58% במהלך השעה האחרונה, +67.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+136.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PinEye (PINEYE) מידע שוק

$ 98.50K
$ 98.50K$ 98.50K

--
----

$ 303.20K
$ 303.20K$ 303.20K

300.51M
300.51M 300.51M

925,000,000.0
925,000,000.0 925,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PinEye הוא $ 98.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PINEYE הוא 300.51M, עם היצע כולל של 925000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 303.20K.

PinEye (PINEYE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PinEyeל USDהיה $ +0.00013358.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPinEye ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPinEye ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PinEyeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00013358+67.99%
30 ימים$ 0+285.51%
60 ימים$ 0+190.22%
90 ימים$ 0--

מה זהPinEye (PINEYE)

PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PinEye (PINEYE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

PinEyeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PinEye (PINEYE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PinEye (PINEYE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PinEye.

בדוק את PinEye תחזית המחיר עכשיו‏!

PINEYE למטבעות מקומיים

PinEye (PINEYE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PinEye (PINEYE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PINEYE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PinEye (PINEYE)

כמה שווה PinEye (PINEYE) היום?
החי PINEYEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PINEYE ל USD?
המחיר הנוכחי של PINEYE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PinEye?
שווי השוק של PINEYE הוא $ 98.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PINEYE?
ההיצע במחזור של PINEYE הוא 300.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PINEYE?
‏‏PINEYE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0231311 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PINEYE?
PINEYE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של PINEYE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PINEYE הוא -- USD.
האם PINEYE יעלה השנה?
PINEYE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PINEYE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
