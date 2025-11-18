PIGEONS מחיר היום

מחיר PIGEONS (PIGEONS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00240839, עם שינוי של 4.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIGEONS ל USD הוא $ 0.00240839 לכל PIGEONS.

PIGEONS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 768,194, עם היצע במחזור של 318.82M PIGEONS. ב‑24 השעות האחרונות, PIGEONS סחר בין $ 0.00225879 (נמוך) ל $ 0.00257028 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00553629, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00054785.

ביצועים לטווח קצר, PIGEONS נע ב +1.41% בשעה האחרונה ו -26.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PIGEONS (PIGEONS) מידע שוק

שווי שוק $ 768.19K$ 768.19K $ 768.19K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 773.44K$ 773.44K $ 773.44K אספקת מחזור 318.82M 318.82M 318.82M אספקה כוללת 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001

שווי השוק הנוכחי של PIGEONS הוא $ 768.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PIGEONS הוא 318.82M, עם היצע כולל של 321000123.0000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 773.44K.