Pi Network Dog מחיר היום

מחיר Pi Network Dog (PIDOG) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIDOG ל USD הוא -- לכל PIDOG.

Pi Network Dog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 147,502, עם היצע במחזור של 5.23T PIDOG. ב‑24 השעות האחרונות, PIDOG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PIDOG נע ב -0.22% בשעה האחרונה ו -22.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pi Network Dog (PIDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 147.50K$ 147.50K $ 147.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 886.05K$ 886.05K $ 886.05K אספקת מחזור 5.23T 5.23T 5.23T אספקה כוללת 31,415,827,817,260.46 31,415,827,817,260.46 31,415,827,817,260.46

