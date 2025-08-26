Phuture (PHTR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00439529 $ 0.00439529 $ 0.00439529 24 שעות נמוך $ 0.00471645 $ 0.00471645 $ 0.00471645 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00439529$ 0.00439529 $ 0.00439529 גבוה 24 שעות $ 0.00471645$ 0.00471645 $ 0.00471645 שיא כל הזמנים $ 0.994097$ 0.994097 $ 0.994097 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.15% שינוי מחיר (1D) +1.81% שינוי מחיר (7D) +25.11% שינוי מחיר (7D) +25.11%

Phuture (PHTR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00452961. במהלך 24 השעות האחרונות, PHTR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00439529 לבין שיא של $ 0.00471645, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PHTRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.994097, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PHTR השתנה ב -2.15% במהלך השעה האחרונה, +1.81% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Phuture (PHTR) מידע שוק

שווי שוק $ 282.25K$ 282.25K $ 282.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 452.91K$ 452.91K $ 452.91K אספקת מחזור 62.32M 62.32M 62.32M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Phuture הוא $ 282.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PHTR הוא 62.32M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 452.91K.