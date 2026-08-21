Phil מחיר היום

מחיר Phil (PHIL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PHIL ל USD הוא $ 0 לכל PHIL.

Phil כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 203,796, עם היצע במחזור של 1.00B PHIL. ב‑24 השעות האחרונות, PHIL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.075164, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PHIL נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +27.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 349.72.

Phil (PHIL) מידע שוק

שווי שוק $ 203.80K$ 203.80K $ 203.80K נפח (24 שעות) $ 349.72$ 349.72 $ 349.72 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 203.80K$ 203.80K $ 203.80K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Phil הוא $ 203.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 349.72. ההיצע במחזור של PHIL הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 203.80K.