Petals (PTS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00409823$ 0.00409823 $ 0.00409823 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +6.35% שינוי מחיר (7D) +20.91% שינוי מחיר (7D) +20.91%

Petals (PTS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00409823, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PTS השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +6.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+20.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Petals (PTS) מידע שוק

שווי שוק $ 63.50K$ 63.50K $ 63.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 449.55K$ 449.55K $ 449.55K אספקת מחזור 14.12B 14.12B 14.12B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Petals הוא $ 63.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PTS הוא 14.12B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 449.55K.