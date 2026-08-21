PESHI מחיר היום

מחיר PESHI (PESHI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PESHI ל USD הוא $ 0 לכל PESHI.

PESHI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 67,087, עם היצע במחזור של 418.41B PESHI. ב‑24 השעות האחרונות, PESHI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PESHI נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +21.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PESHI (PESHI) מידע שוק

שווי שוק $ 67.09K$ 67.09K $ 67.09K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 67.09K$ 67.09K $ 67.09K אספקת מחזור 418.41B 418.41B 418.41B אספקה כוללת 418,414,791,745.0 418,414,791,745.0 418,414,791,745.0

שווי השוק הנוכחי של PESHI הוא $ 67.09K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PESHI הוא 418.41B, עם היצע כולל של 418414791745.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 67.09K.