PerkOS מחיר היום

מחיר PerkOS (PERKOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PERKOS ל USD הוא $ 0 לכל PERKOS.

PerkOS כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,722, עם היצע במחזור של 100.00B PERKOS. ב‑24 השעות האחרונות, PERKOS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PERKOS נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו +7.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PerkOS (PERKOS) מידע שוק

שווי שוק $ 82.72K$ 82.72K $ 82.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.72K$ 82.72K $ 82.72K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PerkOS הוא $ 82.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PERKOS הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.72K.