PEPETO מחיר היום

מחיר PEPETO (PEPETO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00063924, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEPETO ל USD הוא $ 0.00063924 לכל PEPETO.

PEPETO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 63,924, עם היצע במחזור של 100.00M PEPETO. ב‑24 השעות האחרונות, PEPETO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.068676, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003379.

ביצועים לטווח קצר, PEPETO נע ב -- בשעה האחרונה ו -9.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PEPETO (PEPETO) מידע שוק

שווי שוק $ 63.92K$ 63.92K $ 63.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.92K$ 63.92K $ 63.92K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PEPETO הוא $ 63.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPETO הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.92K.