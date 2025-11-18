PepeNode מחיר היום

מחיר PepeNode (PEPENODE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEPENODE ל USD הוא -- לכל PEPENODE.

PepeNode כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,199,133, עם היצע במחזור של 420.69B PEPENODE. ב‑24 השעות האחרונות, PEPENODE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PEPENODE נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PepeNode (PEPENODE) מידע שוק

שווי שוק $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PepeNode הוא $ 2.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPENODE הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.20M.