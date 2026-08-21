PepeFork מחיר היום

מחיר PepeFork (PORK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 12.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PORK ל USD הוא $ 0 לכל PORK.

PepeFork כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,472,455, עם היצע במחזור של 420.69T PORK. ב‑24 השעות האחרונות, PORK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PORK נע ב -0.28% בשעה האחרונה ו +66.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PepeFork (PORK) מידע שוק

שווי שוק $ 9.47M$ 9.47M $ 9.47M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.47M$ 9.47M $ 9.47M אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PepeFork הוא $ 9.47M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PORK הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.47M.