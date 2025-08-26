pepeAI (PEPEAI) מידע על מחיר (USD)

pepeAI (PEPEAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, PEPEAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PEPEAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00351458, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PEPEAI השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -27.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-25.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

pepeAI (PEPEAI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של pepeAI הוא $ 103.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEPEAI הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999842576.231004. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.82K.