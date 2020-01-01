pepeAI (PEPEAI) טוקנומיקה

pepeAI (PEPEAI) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי pepeAI (PEPEAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

pepeAI (PEPEAI) מידע

First AI-driven meme coin based of the classic pepe the frog. Powered by vvaifudotfun a AI AGENT that handle and manage AI CHARACTER

What pepeAI agent can do

The current use case for AI is static chat bots. A simple input & output. PEPEAI making HIS own decisions . Learning & iterating as time goes on.

Autonomous, revenue generating agent PEPEAI with a wide range of capabilities ,the next step in shaping the new dawn of the internet filled with truly sovereign entities

אתר רשמי:
https://pepeai.org

pepeAI (PEPEAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור pepeAI (PEPEAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 165.72K
$ 165.72K$ 165.72K
ההיצע הכולל:
$ 999.84M
$ 999.84M$ 999.84M
אספקה במחזור:
$ 999.84M
$ 999.84M$ 999.84M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 165.72K
$ 165.72K$ 165.72K
שיא כל הזמנים:
$ 0.00351458
$ 0.00351458$ 0.00351458
שפל כל הזמנים:
$ 0.00003374
$ 0.00003374$ 0.00003374
מחיר נוכחי:
$ 0.00016474
$ 0.00016474$ 0.00016474

pepeAI (PEPEAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של pepeAI (PEPEAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של PEPEAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות PEPEAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את PEPEAIטוקניומיקה, חקרו אתPEPEAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

PEPEAI חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן PEPEAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PEPEAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.