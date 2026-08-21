Pepe Prophet מחיר היום

מחיר Pepe Prophet (KEK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KEK ל USD הוא $ 0 לכל KEK.

Pepe Prophet כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,108, עם היצע במחזור של 420.69B KEK. ב‑24 השעות האחרונות, KEK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KEK נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +30.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pepe Prophet (KEK) מידע שוק

שווי שוק $ 22.11K$ 22.11K $ 22.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.11K$ 22.11K $ 22.11K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pepe Prophet הוא $ 22.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KEK הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.11K.