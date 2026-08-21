Pension מחיר היום

מחיר Pension (PENSION) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PENSION ל USD הוא $ 0 לכל PENSION.

Pension כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 33,773, עם היצע במחזור של 1.00B PENSION. ב‑24 השעות האחרונות, PENSION סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PENSION נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pension (PENSION) מידע שוק

שווי שוק $ 33.77K$ 33.77K $ 33.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.77K$ 33.77K $ 33.77K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Pension הוא $ 33.77K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PENSION הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.77K.