PENELOPE מחיר היום

מחיר PENELOPE (PENELOPE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PENELOPE ל USD הוא $ 0 לכל PENELOPE.

PENELOPE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 124,060, עם היצע במחזור של 1.00B PENELOPE. ב‑24 השעות האחרונות, PENELOPE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PENELOPE נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 532.90K.

PENELOPE (PENELOPE) מידע שוק

שווי שוק $ 124.06K$ 124.06K $ 124.06K נפח (24 שעות) $ 532.90K$ 532.90K $ 532.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 124.06K$ 124.06K $ 124.06K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PENELOPE הוא $ 124.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 532.90K. ההיצע במחזור של PENELOPE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 124.06K.