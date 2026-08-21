Peezy מחיר היום

מחיר Peezy (PEEZY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEEZY ל USD הוא $ 0 לכל PEEZY.

Peezy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 220,797, עם היצע במחזור של 318.45B PEEZY. ב‑24 השעות האחרונות, PEEZY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PEEZY נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו +29.98% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Peezy (PEEZY) מידע שוק

שווי שוק $ 220.80K$ 220.80K $ 220.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 291.68K$ 291.68K $ 291.68K אספקת מחזור 318.45B 318.45B 318.45B אספקה כוללת 351,550,893,533.5807 351,550,893,533.5807 351,550,893,533.5807

שווי השוק הנוכחי של Peezy הוא $ 220.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEEZY הוא 318.45B, עם היצע כולל של 351550893533.5807. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 291.68K.