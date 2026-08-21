Peeps מחיר היום

מחיר Peeps (PEEPS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEEPS ל USD הוא $ 0 לכל PEEPS.

Peeps כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 277,550, עם היצע במחזור של 1.00B PEEPS. ב‑24 השעות האחרונות, PEEPS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00169491, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PEEPS נע ב -0.57% בשעה האחרונה ו +15.64% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.97K.

Peeps (PEEPS) מידע שוק

שווי שוק $ 277.55K$ 277.55K $ 277.55K נפח (24 שעות) $ 1.97K$ 1.97K $ 1.97K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 277.55K$ 277.55K $ 277.55K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Peeps הוא $ 277.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.97K. ההיצע במחזור של PEEPS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 277.55K.