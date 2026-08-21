PEACE מחיר היום

מחיר PEACE (PEACE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PEACE ל USD הוא $ 0 לכל PEACE.

PEACE כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 56,126, עם היצע במחזור של 994.78M PEACE. ב‑24 השעות האחרונות, PEACE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PEACE נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +24.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

PEACE (PEACE) מידע שוק

שווי שוק $ 56.13K$ 56.13K $ 56.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.13K$ 56.13K $ 56.13K אספקת מחזור 994.78M 994.78M 994.78M אספקה כוללת 994,776,398.588087 994,776,398.588087 994,776,398.588087

שווי השוק הנוכחי של PEACE הוא $ 56.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PEACE הוא 994.78M, עם היצע כולל של 994776398.588087. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.13K.