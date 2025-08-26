עוד על PARAM

PARAM מידע על מחיר

PARAM מסמך לבן

PARAM אתר רשמי

PARAM טוקניומיקה

PARAM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Param סֵמֶל

Param מחיר (PARAM)

לא רשום

1 PARAM ל USDמחיר חי:

$0.000184
$0.000184$0.000184
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Param (PARAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:12:02 (UTC+8)

Param (PARAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.179478
$ 0.179478$ 0.179478

$ 0.00007207
$ 0.00007207$ 0.00007207

--

--

-1.55%

-1.55%

Param (PARAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.000184. במהלך 24 השעות האחרונות, PARAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PARAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.179478, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00007207.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PARAM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Param (PARAM) מידע שוק

$ 47.66K
$ 47.66K$ 47.66K

--
----

$ 367.99K
$ 367.99K$ 367.99K

259.00M
259.00M 259.00M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Param הוא $ 47.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PARAM הוא 259.00M, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 367.99K.

Param (PARAM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Paramל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלParam ל USDהיה . $ +0.0000356969.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלParam ל USDהיה $ +0.0001308014.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Paramל USDהיה $ -0.0003160474979241834.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000356969+19.40%
60 ימים$ +0.0001308014+71.09%
90 ימים$ -0.0003160474979241834-63.20%

מה זהParam (PARAM)

Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Paramתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Param (PARAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Param (PARAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Param.

בדוק את Param תחזית המחיר עכשיו‏!

PARAM למטבעות מקומיים

Param (PARAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Param (PARAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PARAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Param (PARAM)

כמה שווה Param (PARAM) היום?
החי PARAMהמחיר ב USD הוא 0.000184 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PARAM ל USD?
המחיר הנוכחי של PARAM ל USD הוא $ 0.000184. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Param?
שווי השוק של PARAM הוא $ 47.66K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PARAM?
ההיצע במחזור של PARAM הוא 259.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PARAM?
‏‏PARAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.179478 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PARAM?
PARAM ‏‏רשם מחירATL של 0.00007207 USD.
מהו נפח המסחר של PARAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PARAM הוא -- USD.
האם PARAM יעלה השנה?
PARAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PARAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:12:02 (UTC+8)

Param (PARAM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.