Param (PARAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.179478 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00007207 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.55%

Param (PARAM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.000184. במהלך 24 השעות האחרונות, PARAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PARAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.179478, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00007207.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PARAM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Param (PARAM) מידע שוק

שווי שוק $ 47.66K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 367.99K אספקת מחזור 259.00M אספקה כוללת 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Param הוא $ 47.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PARAM הוא 259.00M, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 367.99K.