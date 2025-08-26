PanoVerse (PANO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01918997 $ 0.01918997 $ 0.01918997 24 שעות נמוך $ 0.01994763 $ 0.01994763 $ 0.01994763 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01918997$ 0.01918997 $ 0.01918997 גבוה 24 שעות $ 0.01994763$ 0.01994763 $ 0.01994763 שיא כל הזמנים $ 0.237481$ 0.237481 $ 0.237481 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00575095$ 0.00575095 $ 0.00575095 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.64% שינוי מחיר (7D) +2.40% שינוי מחיר (7D) +2.40%

PanoVerse (PANO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01920489. במהלך 24 השעות האחרונות, PANO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01918997 לבין שיא של $ 0.01994763, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PANOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.237481, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00575095.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PANO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PanoVerse (PANO) מידע שוק

שווי שוק $ 537.74K$ 537.74K $ 537.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 537.74K$ 537.74K $ 537.74K אספקת מחזור 28.00M 28.00M 28.00M אספקה כוללת 28,000,000.0 28,000,000.0 28,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של PanoVerse הוא $ 537.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PANO הוא 28.00M, עם היצע כולל של 28000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 537.74K.