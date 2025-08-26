עוד על PANO

PanoVerse סֵמֶל

PanoVerse מחיר (PANO)

לא רשום

1 PANO ל USDמחיר חי:

-3.60%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
PanoVerse (PANO) טבלת מחירים חיה
PanoVerse (PANO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

--

-3.64%

+2.40%

+2.40%

PanoVerse (PANO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01920489. במהלך 24 השעות האחרונות, PANO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01918997 לבין שיא של $ 0.01994763, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PANOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.237481, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00575095.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PANO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.40% ב-7 הימים האחרונים.

PanoVerse (PANO) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של PanoVerse הוא $ 537.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PANO הוא 28.00M, עם היצע כולל של 28000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 537.74K.

PanoVerse (PANO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PanoVerseל USDהיה $ -0.00072741593597958.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPanoVerse ל USDהיה . $ -0.0004315934.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPanoVerse ל USDהיה $ +0.0120355797.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PanoVerseל USDהיה $ -0.00143680471374325.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00072741593597958-3.64%
30 ימים$ -0.0004315934-2.24%
60 ימים$ +0.0120355797+62.67%
90 ימים$ -0.00143680471374325-6.96%

מה זהPanoVerse (PANO)

PanoVerse is a Web3 P2E multiplayer game with AAA graphics which is powered by it's utility token $PANO , the purpose of PanoVerse is to revolutionize the crypto gaming space by producing top notch gameplay and a unique reward pool P2E system. The token $PANO will be used as in-game currency and to give rewards to the community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

PanoVerse (PANO) משאב

האתר הרשמי

PanoVerseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PanoVerse (PANO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PanoVerse (PANO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PanoVerse.

בדוק את PanoVerse תחזית המחיר עכשיו‏!

PANO למטבעות מקומיים

PanoVerse (PANO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PanoVerse (PANO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PANO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PanoVerse (PANO)

כמה שווה PanoVerse (PANO) היום?
החי PANOהמחיר ב USD הוא 0.01920489 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PANO ל USD?
המחיר הנוכחי של PANO ל USD הוא $ 0.01920489. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PanoVerse?
שווי השוק של PANO הוא $ 537.74K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PANO?
ההיצע במחזור של PANO הוא 28.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PANO?
‏‏PANO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.237481 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PANO?
PANO ‏‏רשם מחירATL של 0.00575095 USD.
מהו נפח המסחר של PANO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PANO הוא -- USD.
האם PANO יעלה השנה?
PANO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PANO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:32:11 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.