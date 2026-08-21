Pain מחיר היום

מחיר Pain (PAIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.529512, עם שינוי של 2.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAIN ל USD הוא $ 0.529512 לכל PAIN.

Pain כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,647,504, עם היצע במחזור של 5.00M PAIN. ב‑24 השעות האחרונות, PAIN סחר בין $ 0.511455 (נמוך) ל $ 0.550997 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 24.3, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.394811.

ביצועים לטווח קצר, PAIN נע ב -0.28% בשעה האחרונה ו +18.29% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.91K.

Pain (PAIN) מידע שוק

שווי שוק $ 2.65M$ 2.65M $ 2.65M נפח (24 שעות) $ 2.91K$ 2.91K $ 2.91K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M אספקת מחזור 5.00M 5.00M 5.00M אספקה כוללת 9,999,859.354193 9,999,859.354193 9,999,859.354193

שווי השוק הנוכחי של Pain הוא $ 2.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.91K. ההיצע במחזור של PAIN הוא 5.00M, עם היצע כולל של 9999859.354193. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.30M.