Pago מחיר היום

מחיר Pago (PAGO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PAGO ל USD הוא $ 0 לכל PAGO.

Pago כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 34,833, עם היצע במחזור של 999.88M PAGO. ב‑24 השעות האחרונות, PAGO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PAGO נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +6.80% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Pago (PAGO) מידע שוק

שווי שוק $ 34.83K$ 34.83K $ 34.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.83K$ 34.83K $ 34.83K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,880,638.274617 999,880,638.274617 999,880,638.274617

שווי השוק הנוכחי של Pago הוא $ 34.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAGO הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999880638.274617. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.83K.