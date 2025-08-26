PADAWAN (PADAWAN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00616436 גבוה 24 שעות $ 0.00690772 שיא כל הזמנים $ 0.177808 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0056367 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.86% שינוי מחיר (1D) -8.37% שינוי מחיר (7D) -1.75%

PADAWAN (PADAWAN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00632912. במהלך 24 השעות האחרונות, PADAWAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00616436 לבין שיא של $ 0.00690772, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.177808, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0056367.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PADAWAN השתנה ב +0.86% במהלך השעה האחרונה, -8.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PADAWAN (PADAWAN) מידע שוק

שווי שוק $ 63.16K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.16K אספקת מחזור 9.98M אספקה כוללת 9,979,490.0

שווי השוק הנוכחי של PADAWAN הוא $ 63.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PADAWAN הוא 9.98M, עם היצע כולל של 9979490.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.16K.