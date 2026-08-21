p0 Systems מחיר היום

מחיר p0 Systems (P0) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ P0 ל USD הוא $ 0 לכל P0.

p0 Systems כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 69,832, עם היצע במחזור של 901.20M P0. ב‑24 השעות האחרונות, P0 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00426051, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, P0 נע ב -4.52% בשעה האחרונה ו -11.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

p0 Systems (P0) מידע שוק

שווי שוק $ 69.83K$ 69.83K $ 69.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.49K$ 77.49K $ 77.49K אספקת מחזור 901.20M 901.20M 901.20M אספקה כוללת 999,955,826.5416125 999,955,826.5416125 999,955,826.5416125

שווי השוק הנוכחי של p0 Systems הוא $ 69.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של P0 הוא 901.20M, עם היצע כולל של 999955826.5416125. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.49K.