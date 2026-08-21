Outlanders מחיר היום

מחיר Outlanders (LAND) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LAND ל USD הוא $ 0 לכל LAND.

Outlanders כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 17,219.01, עם היצע במחזור של 1.27B LAND. ב‑24 השעות האחרונות, LAND סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01794309, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LAND נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Outlanders (LAND) מידע שוק

שווי שוק $ 17.22K$ 17.22K $ 17.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.06K$ 27.06K $ 27.06K אספקת מחזור 1.27B 1.27B 1.27B אספקה כוללת 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Outlanders הוא $ 17.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAND הוא 1.27B, עם היצע כולל של 2000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.06K.