Orion מחיר היום

מחיר Orion (ORN) בזמן אמת היום הוא $ 0.03218589, עם שינוי של 4.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORN ל USD הוא $ 0.03218589 לכל ORN.

Orion כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,016,004, עם היצע במחזור של 62.64M ORN. ב‑24 השעות האחרונות, ORN סחר בין $ 0.03084238 (נמוך) ל $ 0.03252929 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 29.25, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01189295.

ביצועים לטווח קצר, ORN נע ב -0.24% בשעה האחרונה ו +163.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 498.99.

Orion (ORN) מידע שוק

שווי שוק $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M נפח (24 שעות) $ 498.99$ 498.99 $ 498.99 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M אספקת מחזור 62.64M 62.64M 62.64M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Orion הוא $ 2.02M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 498.99. ההיצע במחזור של ORN הוא 62.64M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.22M.