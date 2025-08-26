Origin Dollar (OUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.995144 $ 0.995144 $ 0.995144 24 שעות נמוך $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.995144$ 0.995144 $ 0.995144 גבוה 24 שעות $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 שיא כל הזמנים $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 המחיר הנמוך ביותר $ 0.145538$ 0.145538 $ 0.145538 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) -0.09% שינוי מחיר (7D) -0.03% שינוי מחיר (7D) -0.03%

Origin Dollar (OUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999555. במהלך 24 השעות האחרונות, OUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995144 לבין שיא של $ 1.002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.145538.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OUSD השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Origin Dollar (OUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 9.50M$ 9.50M $ 9.50M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.50M$ 9.50M $ 9.50M אספקת מחזור 9.50M 9.50M 9.50M אספקה כוללת 9,500,191.58448582 9,500,191.58448582 9,500,191.58448582

שווי השוק הנוכחי של Origin Dollar הוא $ 9.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OUSD הוא 9.50M, עם היצע כולל של 9500191.58448582. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.50M.