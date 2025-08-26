עוד על OUSD

Origin Dollar סֵמֶל

Origin Dollar מחיר (OUSD)

לא רשום

1 OUSD ל USDמחיר חי:

$0.99895
$0.99895$0.99895
-0.10%1D
Origin Dollar (OUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:37:02 (UTC+8)

Origin Dollar (OUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.995144
24 שעות נמוך
$ 1.002
גבוה 24 שעות

$ 0.995144
$ 1.002
$ 7.46
$ 0.145538
+0.10%

-0.09%

-0.03%

-0.03%

Origin Dollar (OUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999555. במהלך 24 השעות האחרונות, OUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995144 לבין שיא של $ 1.002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.46, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.145538.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OUSD השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, -0.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Origin Dollar (OUSD) מידע שוק

$ 9.50M
--
$ 9.50M
9.50M
9,500,191.58448582
שווי השוק הנוכחי של Origin Dollar הוא $ 9.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OUSD הוא 9.50M, עם היצע כולל של 9500191.58448582. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.50M.

Origin Dollar (OUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Origin Dollarל USDהיה $ -0.000922949487823.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrigin Dollar ל USDהיה . $ -0.0009725670.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלOrigin Dollar ל USDהיה $ -0.0004427029.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Origin Dollarל USDהיה $ +0.0020188207513444.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000922949487823-0.09%
30 ימים$ -0.0009725670-0.09%
60 ימים$ -0.0004427029-0.04%
90 ימים$ +0.0020188207513444+0.20%

מה זהOrigin Dollar (OUSD)

Origin Dollar (OUSD) is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol (OGN).

Origin Dollar (OUSD) is the first stablecoin that earns a yield while it's still in your wallet. Built by the team at Origin Protocol (OGN).

Origin Dollarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Origin Dollar (OUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Origin Dollar (OUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Origin Dollar.

בדוק את Origin Dollar תחזית המחיר עכשיו‏!

OUSD למטבעות מקומיים

Origin Dollar (OUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Origin Dollar (OUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Origin Dollar (OUSD)

כמה שווה Origin Dollar (OUSD) היום?
החי OUSDהמחיר ב USD הוא 0.999555 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של OUSD ל USD הוא $ 0.999555. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Origin Dollar?
שווי השוק של OUSD הוא $ 9.50M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OUSD?
ההיצע במחזור של OUSD הוא 9.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OUSD?
‏‏OUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 7.46 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OUSD?
OUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.145538 USD.
מהו נפח המסחר של OUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OUSD הוא -- USD.
האם OUSD יעלה השנה?
OUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
