Orchai מחיר היום

מחיר Orchai (OCH) בזמן אמת היום הוא $ 0.0098345, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OCH ל USD הוא $ 0.0098345 לכל OCH.

Orchai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 80,165, עם היצע במחזור של 8.15M OCH. ב‑24 השעות האחרונות, OCH סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.93, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00358958.

ביצועים לטווח קצר, OCH נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.67.

Orchai (OCH) מידע שוק

שווי שוק $ 80.17K$ 80.17K $ 80.17K נפח (24 שעות) $ 0.67$ 0.67 $ 0.67 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 196.69K$ 196.69K $ 196.69K אספקת מחזור 8.15M 8.15M 8.15M אספקה כוללת 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Orchai הוא $ 80.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.67. ההיצע במחזור של OCH הוא 8.15M, עם היצע כולל של 20000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 196.69K.