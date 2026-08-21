ORBIT מחיר היום

מחיר ORBIT (GRIFT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRIFT ל USD הוא $ 0 לכל GRIFT.

ORBIT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 164,817, עם היצע במחזור של 999.63M GRIFT. ב‑24 השעות האחרונות, GRIFT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.188076, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GRIFT נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +31.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.11K.

ORBIT (GRIFT) מידע שוק

שווי שוק $ 164.82K$ 164.82K $ 164.82K נפח (24 שעות) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 164.82K$ 164.82K $ 164.82K אספקת מחזור 999.63M 999.63M 999.63M אספקה כוללת 999,634,292.500903 999,634,292.500903 999,634,292.500903

שווי השוק הנוכחי של ORBIT הוא $ 164.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.11K. ההיצע במחזור של GRIFT הוא 999.63M, עם היצע כולל של 999634292.500903. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 164.82K.