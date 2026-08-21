ORBIO מחיר היום

מחיר ORBIO (ORBIO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORBIO ל USD הוא $ 0 לכל ORBIO.

ORBIO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,616, עם היצע במחזור של 43.20B ORBIO. ב‑24 השעות האחרונות, ORBIO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00396685, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ORBIO נע ב +0.29% בשעה האחרונה ו +19.42% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ORBIO (ORBIO) מידע שוק

שווי שוק $ 22.62K$ 22.62K $ 22.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.98K$ 22.98K $ 22.98K אספקת מחזור 43.20B 43.20B 43.20B אספקה כוללת 43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898

שווי השוק הנוכחי של ORBIO הוא $ 22.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORBIO הוא 43.20B, עם היצע כולל של 43897015490.06898. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.98K.