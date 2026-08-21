OraiDEX מחיר היום

מחיר OraiDEX (ORAIX) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ORAIX ל USD הוא $ 0 לכל ORAIX.

OraiDEX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,112.66, עם היצע במחזור של 559.68M ORAIX. ב‑24 השעות האחרונות, ORAIX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02820891, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ORAIX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

OraiDEX (ORAIX) מידע שוק

שווי שוק $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K אספקת מחזור 559.68M 559.68M 559.68M אספקה כוללת 738,291,363.418991 738,291,363.418991 738,291,363.418991

שווי השוק הנוכחי של OraiDEX הוא $ 15.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ORAIX הוא 559.68M, עם היצע כולל של 738291363.418991. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.94K.