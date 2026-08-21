Opus Genesis מחיר היום

מחיר Opus Genesis (OPUS) בזמן אמת היום הוא $ 0.0010954, עם שינוי של 5.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPUS ל USD הוא $ 0.0010954 לכל OPUS.

Opus Genesis כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,095,321, עם היצע במחזור של 999.92M OPUS. ב‑24 השעות האחרונות, OPUS סחר בין $ 0.00103372 (נמוך) ל $ 0.00112119 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.084014, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OPUS נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +30.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.86K.

Opus Genesis (OPUS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M נפח (24 שעות) $ 3.86K$ 3.86K $ 3.86K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M אספקת מחזור 999.92M 999.92M 999.92M אספקה כוללת 999,917,386.4849726 999,917,386.4849726 999,917,386.4849726

שווי השוק הנוכחי של Opus Genesis הוא $ 1.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.86K. ההיצע במחזור של OPUS הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999917386.4849726. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.