OpenOcean מחיר היום

מחיר OpenOcean (OOE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OOE ל USD הוא $ 0 לכל OOE.

OpenOcean כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 137,758, עם היצע במחזור של 574.53M OOE. ב‑24 השעות האחרונות, OOE סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.034, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OOE נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.08.

OpenOcean (OOE) מידע שוק

שווי שוק $ 137.76K$ 137.76K $ 137.76K נפח (24 שעות) $ 6.08$ 6.08 $ 6.08 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 239.78K$ 239.78K $ 239.78K אספקת מחזור 574.53M 574.53M 574.53M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של OpenOcean הוא $ 137.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.08. ההיצע במחזור של OOE הוא 574.53M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 239.78K.