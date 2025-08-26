OpenKaito (SN5) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 7.3 $ 7.3 $ 7.3 24 שעות נמוך $ 8.41 $ 8.41 $ 8.41 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 7.3$ 7.3 $ 7.3 גבוה 24 שעות $ 8.41$ 8.41 $ 8.41 שיא כל הזמנים $ 26.03$ 26.03 $ 26.03 המחיר הנמוך ביותר $ 7.32$ 7.32 $ 7.32 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.56% שינוי מחיר (1D) -12.86% שינוי מחיר (7D) -19.02% שינוי מחיר (7D) -19.02%

OpenKaito (SN5) המחיר בזמן אמת של הוא $7.3. במהלך 24 השעות האחרונות, SN5 נסחר בטווח שבין שפל של $ 7.3 לבין שיא של $ 8.41, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN5השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 26.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 7.32.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN5 השתנה ב -1.56% במהלך השעה האחרונה, -12.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OpenKaito (SN5) מידע שוק

שווי שוק $ 14.71M$ 14.71M $ 14.71M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.71M$ 14.71M $ 14.71M אספקת מחזור 2.01M 2.01M 2.01M אספקה כוללת 2,014,497.00166168 2,014,497.00166168 2,014,497.00166168

שווי השוק הנוכחי של OpenKaito הוא $ 14.71M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN5 הוא 2.01M, עם היצע כולל של 2014497.00166168. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.71M.