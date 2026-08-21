Opcode מחיר היום

מחיר Opcode (OPCODE) בזמן אמת היום הוא $ 0.03734597, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPCODE ל USD הוא $ 0.03734597 לכל OPCODE.

Opcode כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 37,345,970, עם היצע במחזור של 1.00B OPCODE. ב‑24 השעות האחרונות, OPCODE סחר בין $ 0.03733672 (נמוך) ל $ 0.03735473 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04587377, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03650804.

ביצועים לטווח קצר, OPCODE נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.51.

Opcode (OPCODE) מידע שוק

שווי שוק $ 37.35M$ 37.35M $ 37.35M נפח (24 שעות) $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.35M$ 37.35M $ 37.35M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Opcode הוא $ 37.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.51. ההיצע במחזור של OPCODE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.35M.