Ooo מחיר היום

מחיר Ooo (OOO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OOO ל USD הוא $ 0 לכל OOO.

Ooo כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,854.22, עם היצע במחזור של 925.69M OOO. ב‑24 השעות האחרונות, OOO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01048217, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OOO נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו +5.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ooo (OOO) מידע שוק

שווי שוק $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.85K$ 15.85K $ 15.85K אספקת מחזור 925.69M 925.69M 925.69M אספקה כוללת 925,694,279.8988477 925,694,279.8988477 925,694,279.8988477

שווי השוק הנוכחי של Ooo הוא $ 15.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OOO הוא 925.69M, עם היצע כולל של 925694279.8988477. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.85K.