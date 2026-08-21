Omni מחיר היום

מחיר Omni (OMNI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OMNI ל USD הוא $ 0 לכל OMNI.

Omni כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 108,634, עם היצע במחזור של 999.82M OMNI. ב‑24 השעות האחרונות, OMNI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00405074, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OMNI נע ב -1.57% בשעה האחרונה ו +25.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 548.18.

Omni (OMNI) מידע שוק

שווי שוק $ 108.63K$ 108.63K $ 108.63K נפח (24 שעות) $ 548.18$ 548.18 $ 548.18 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 108.65K$ 108.65K $ 108.65K אספקת מחזור 999.82M 999.82M 999.82M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Omni הוא $ 108.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 548.18. ההיצע במחזור של OMNI הוא 999.82M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 108.65K.