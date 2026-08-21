Odos מחיר היום

מחיר Odos (ODOS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ODOS ל USD הוא $ 0 לכל ODOS.

Odos כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,223,782, עם היצע במחזור של 1.60B ODOS. ב‑24 השעות האחרונות, ODOS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04904018, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ODOS נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו +3.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 236.86K.

Odos (ODOS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M נפח (24 שעות) $ 236.86K$ 236.86K $ 236.86K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M אספקת מחזור 1.60B 1.60B 1.60B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Odos הוא $ 1.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 236.86K. ההיצע במחזור של ODOS הוא 1.60B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.65M.