ODEM (ODE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.550241$ 0.550241 $ 0.550241 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.07% שינוי מחיר (7D) -0.10% שינוי מחיר (7D) -0.10%

ODEM (ODE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ODE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ODEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.550241, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ODE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ODEM (ODE) מידע שוק

שווי שוק $ 25.33K$ 25.33K $ 25.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.31K$ 45.31K $ 45.31K אספקת מחזור 221.95M 221.95M 221.95M אספקה כוללת 396,969,697.0 396,969,697.0 396,969,697.0

שווי השוק הנוכחי של ODEM הוא $ 25.33K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ODE הוא 221.95M, עם היצע כולל של 396969697.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.31K.