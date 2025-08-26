OccamFi (OCC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00369996 24 שעות נמוך $ 0.00550404 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00369996 גבוה 24 שעות $ 0.00550404 שיא כל הזמנים $ 17.55 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00106487 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.90% שינוי מחיר (1D) +8.97% שינוי מחיר (7D) +1.93%

OccamFi (OCC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.005255. במהלך 24 השעות האחרונות, OCC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00369996 לבין שיא של $ 0.00550404, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.55, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00106487.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCC השתנה ב +0.90% במהלך השעה האחרונה, +8.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OccamFi (OCC) מידע שוק

שווי שוק $ 133.34K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 522.87K אספקת מחזור 25.37M אספקה כוללת 99,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של OccamFi הוא $ 133.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של OCC הוא 25.37M, עם היצע כולל של 99500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 522.87K.