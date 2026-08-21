Oasys מחיר היום

מחיר Oasys (OAS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OAS ל USD הוא $ 0 לכל OAS.

Oasys כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,928,546, עם היצע במחזור של 6.84B OAS. ב‑24 השעות האחרונות, OAS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.141992, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, OAS נע ב -0.04% בשעה האחרונה ו +8.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 31.25K.

Oasys (OAS) מידע שוק

שווי שוק $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M נפח (24 שעות) $ 31.25K$ 31.25K $ 31.25K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M אספקת מחזור 6.84B 6.84B 6.84B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Oasys הוא $ 2.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 31.25K. ההיצע במחזור של OAS הוא 6.84B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.28M.