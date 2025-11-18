Nyla AI מחיר היום

מחיר Nyla AI (NYLA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00181765, עם שינוי של 1.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NYLA ל USD הוא $ 0.00181765 לכל NYLA.

Nyla AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,815,583, עם היצע במחזור של 999.99M NYLA. ב‑24 השעות האחרונות, NYLA סחר בין $ 0.00166108 (נמוך) ל $ 0.00187894 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00976394, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00131479.

ביצועים לטווח קצר, NYLA נע ב +2.19% בשעה האחרונה ו -30.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Nyla AI (NYLA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,986,790.43 999,986,790.43 999,986,790.43

שווי השוק הנוכחי של Nyla AI הוא $ 1.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NYLA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999986790.43. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.82M.