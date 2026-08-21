NYC מחיר היום

מחיר NYC (NYC) בזמן אמת היום הוא $ 0.084662, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NYC ל USD הוא $ 0.084662 לכל NYC.

NYC כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,398,442, עם היצע במחזור של 300.00M NYC. ב‑24 השעות האחרונות, NYC סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.142001, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.084533.

ביצועים לטווח קצר, NYC נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.97.

NYC (NYC) מידע שוק

שווי שוק $ 25.40M$ 25.40M $ 25.40M נפח (24 שעות) $ 15.97$ 15.97 $ 15.97 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.66M$ 84.66M $ 84.66M אספקת מחזור 300.00M 300.00M 300.00M אספקה כוללת 999,999,784.1122864 999,999,784.1122864 999,999,784.1122864

שווי השוק הנוכחי של NYC הוא $ 25.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.97. ההיצע במחזור של NYC הוא 300.00M, עם היצע כולל של 999999784.1122864. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.66M.