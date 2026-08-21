NPRO מחיר היום

מחיר NPRO (NPRO) בזמן אמת היום הוא $ 0.244608, עם שינוי של 6.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NPRO ל USD הוא $ 0.244608 לכל NPRO.

NPRO כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 444,401, עם היצע במחזור של 1.82M NPRO. ב‑24 השעות האחרונות, NPRO סחר בין $ 0.220762 (נמוך) ל $ 0.250004 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.993382, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.168845.

ביצועים לטווח קצר, NPRO נע ב -0.05% בשעה האחרונה ו +18.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.39K.

NPRO (NPRO) מידע שוק

שווי שוק $ 444.40K$ 444.40K $ 444.40K נפח (24 שעות) $ 3.39K$ 3.39K $ 3.39K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M אספקת מחזור 1.82M 1.82M 1.82M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של NPRO הוא $ 444.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.39K. ההיצע במחזור של NPRO הוא 1.82M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.45M.