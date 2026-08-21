Novastro מחיר היום

מחיר Novastro (XNL) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.87% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XNL ל USD הוא $ 0 לכל XNL.

Novastro כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 22,013, עם היצע במחזור של 200.00M XNL. ב‑24 השעות האחרונות, XNL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0199721, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, XNL נע ב -0.50% בשעה האחרונה ו -5.35% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 34.11K.

Novastro (XNL) מידע שוק

שווי שוק $ 22.01K$ 22.01K $ 22.01K נפח (24 שעות) $ 34.11K$ 34.11K $ 34.11K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 110.07K$ 110.07K $ 110.07K אספקת מחזור 200.00M 200.00M 200.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Novastro הוא $ 22.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 34.11K. ההיצע במחזור של XNL הוא 200.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 110.07K.